Соглашение по ЕТР повысит конкурентоспособности коридора - TRACECA

Транспорт 26 июня 2020 12:14 (UTC+04:00)
Соглашение по ЕТР повысит конкурентоспособности коридора - TRACECA

БАКУ/Trend/ - Соглашение о Едином транзитном разрешении (ЕТР) TRACECA находится на стадии согласования уполномоченными органами стран коридора.

Об этом сообщил генеральный секретарь Постоянного секретариата МПК TRACECA Асет Асавбаев.

По его словам, Инициатива по ЕТР TRACECA направлена на повышение конкурентоспособности коридора путем цифровизации процессов и процедур получения разрешений, а также будет способствовать сокращению времени и стоимости процесса перевозки и оптимизации контролирующих процедур за счет сокращения количества разрешений.

"Таким образом, данное Соглашение создает условия для повышения привлекательности маршрута и привлечения дополнительного автотранспортного грузопотока.

Уверен, что реализация данного Соглашения и применение на практике единого транзитного разрешения в электронном виде позволит увеличить объемы перевозимых грузов путем привлечения грузопотоков с альтернативных транспортных маршрутов. Безусловно, это также станет значимым шагом в формировании цифровой экосистемы TRACECA", - сказал он.

Напомним, что 11 июня 2020 года в режиме онлайн-конференции состоялось заседание постоянных представителей (Национальных секретарей) ПС МПК TRACECA, где произошел обмен мнениями по вопросам принципов, подходов и методики определения маршрутов данного коридора, предложенного проекта Соглашения о Едином транзитном разрешении по проекту, а также по присоединению сторон к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TRACECA.

Отметим, что TRACECA - это система международных автомобильных перевозок товаров, работающая на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением МДП.

Напомним, что Межправительственная комиссия TRACECA открыта всем инициативам, способствующим укреплению регионального транспортного диалога и обеспечению эффективных и надежных международных евроазиатских транспортных связей, способствующих активному развитию экономики. Коридор TRACECA вовлечен в постепенно развивающиеся тенденции торгово-экономических отношений. Основные грузопотоки, которые проходят через коридор с одной стороны формируются в Западной и Центральной Европе, а с другой – в Центральной и Юго-Восточной Азии.

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