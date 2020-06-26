Страны-участницы коридора ТRАСЕCА ведут активную работу по упрощению пересечения границ

БАКУTrend/ - Реконструкция пунктов пропуска Сарпи на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам в упрощении процедур пересечения границ, что также отмечается в докладах комитетов ООН. Также было сокращено время пересечения границы, которое занимает не более пяти минут.

Об этом сообщил Trend генеральный секретарь Постоянного секретариата МПК TRACECA Асет Асавбаев.

По его словам, страны-участницы коридора ТRАСЕCА ведут активную работу по упрощению процедур пересечения границ путем увеличения пропускной способности пунктов пропуска и внедрения информационных технологий.

"Одним из самых ярких примеров, подтвержденных международными организациями, является пункт пропуска Сарпи на грузино-турецкой государственной границе. Кроме того, сегодня на границах стран коридора ТRАСЕCА внедрены принципы "единого окна", системы оценки рисков, электронное информирование и пред-декларирование, система онлайн-оплаты и другое. Все это значительно сказывается на сокращении времени таможенного оформления на границах", - сказал он.

По словам Асавбаева, сегодня Постоянный секретариат ведет работу по оценке "узких" мест при пересечении границ для дальнейшей гармонизации деятельности пунктов пропуска вдоль всего коридора.

"Если говорить о роли коридора в развитии транзитных перевозок между Европой и Азией, то здесь в первую очередь хочу отметить запуск контейнерного поезда, который следовал из Китая в Европу в ноябре 2019 года. Состав, загруженный 42 контейнерами с электроникой, проследовал из Китая в Чехию, транзитом через территорию Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии.

Вместе с тем, в текущем году также запущен контейнерный поезд КНР-Турция, состоящий из 41 сорокафутового контейнера с различными товарами народного потребления. Время в пути составило 16 дней", - отметил он.

По его словам, активно ведется работа по развитию железнодорожного сообщения между Европой и Азией. В будущем запуск регулярного контейнерного сервиса позволит сформировать конкурентоспособный маршрут. Проводимая работа позволила достичь двукратного роста в 2019 году по объему перевезенного груза контейнерными поездами (30 тысяч контейнеров в 2019 году, 15 тысяч контейнеров в 2018 году).

"В сфере автомобильных грузовых перевозок хочу еще раз подчеркнуть роль единого транзитного разрешения, которое находится на рассмотрении стран в настоящий момент. В ближайшем будущем, надеемся, что внедрение данного разрешения в электронном виде наравне с работой по гармонизации деятельности пунктов пропуска позволит увеличить грузовые перевозки по коридору и привлечь дополнительный грузопоток", - подытожил он.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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