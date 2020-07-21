Генсек: Будет разработана новое соглашение о едином транзитном разрешении ТRАСЕCА (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ/Trend/ - Основная цель работы Постоянного секретариата межправительственной комиссии (МПК) TRACECA – это создание международного транспортного коридора, отвечающего требованиям XXI века, а именно – конкурентоспособным как по стоимости перевозки, так и по времени доставки грузов, рассказал в интервью Trend генеральный секретарь Постоянного секретариата межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Асет Асавбаев.

По его словам, ТRАСЕCА (транспортный коридор "Европа - Кавказ - Азия") на данный момент работает в нескольких направлениях.

«На данный момент мы работаем в направлении цифровизации, перевода процессов и документации в электронный формат, создание онлайн платформы для всех участников процесса перевозки грузов», - сказал он.

Кроме того мы осуществляем работы еще по нескольким направлениям, как то: разработка нового соглашения о едином транзитном разрешении ТRАСЕCА для осуществления международных автомобильных перевозок; укрепление сотрудничества в области современного интегрированного управления границами в рамках компетенции ТRАСЕCА; развитие мультимодальных перевозок ТRАСЕCА в соответствии с лучшей практикой на протяжении всего коридора; повышение безопасности перевозок; привлечение контейнерного потока в коридор ТRАСЕCА для увеличения объемов перевозок железнодорожным транспортом", - отметил он.

По словам Асавбаева, в ближайшее время ожидается реализация странами-членами Системы разрешений TRACECA пилотного проекта по применению электронных разрешений и запуск этого механизма к 2022 году.

"Есть немало технических деталей, которые нам предстоит согласовать и утвердить. В частности, это вопросы верификации подлинности разрешений, разработки соответствующего программного обеспечения, вопросы кибербезопасности и другие, связанные с функционированием информационной системы", - сказал он.

По словам Асавбаева, данные разрешения на бумажном носителе ежегодно распределяются между странами-членами Системы разрешений ТRАСЕСА и используются международными автоперевозчиками.

"Потребность в разрешениях у автоперевозчиков высокая, и поэтому был поднят вопрос о переводе разрешений на электронные носители. Страны-члены Системы разрешений, среди которых Грузия, Молдова, Румыния, Турция, Украина и другие, подписали соответствующий Протокол под эгидой нашей организации", - добавил он.

Реконструкция пунктов пропуска Сарпи на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам в упрощении процедур пересечения границ, что также отмечается в докладах комитетов ООН. Также было сокращено время пересечения границы, которое занимает не более пяти минут.

По его словам, страны-участницы коридора ТRАСЕCА ведут активную работу по упрощению процедур пересечения границ путем увеличения пропускной способности пунктов пропуска и внедрения информационных технологий.

"Одним из самых ярких примеров, подтвержденных международными организациями, является пункт пропуска Сарпи на грузино-турецкой государственной границе. Кроме того, сегодня на границах стран коридора ТRАСЕCА внедрены принципы "единого окна", системы оценки рисков, электронное информирование и предварительное декларирование, система онлайн-оплаты и другие. Все это значительно сказывается на сокращении времени таможенного оформления на границах", - сказал он.

По словам Асавбаева, сегодня Постоянный секретариат ведет работу по оценке "узких" мест при пересечении границ для дальнейшей гармонизации деятельности пунктов пропуска вдоль всего коридора.

"Если говорить о роли коридора в развитии транзитных перевозок между Европой и Азией, то здесь в первую очередь хочу отметить запуск контейнерного поезда, который проследовал из Китая в Европу в ноябре 2019 года. Состав, загруженный 42 контейнерами с электроникой, проследовал из Китая в Чехию, транзитом через территорию Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии.

Вместе с тем в текущем году также запущен контейнерный поезд КНР-Турция, состоящий из 41 сорокафутового контейнера с различными товарами народного потребления. Время в пути составило 16 дней", - отметил он.

По его словам, активно ведется работа по развитию железнодорожного сообщения между Европой и Азией. В будущем запуск регулярного контейнерного сервиса позволит сформировать конкурентоспособный маршрут. Проводимая работа позволила достичь двукратного роста в 2019 году по объему перевезенного груза контейнерными поездами (30 тысяч контейнеров в 2019 году, 15 тысяч контейнеров в 2018 году).

"В сфере автомобильных грузовых перевозок хочу еще раз подчеркнуть роль единого транзитного разрешения, которое находится на рассмотрении стран в настоящий момент. В ближайшем будущем, надеемся, что внедрение данного разрешения в электронном виде наравне с работой по гармонизации деятельности пунктов пропуска позволит увеличить грузовые перевозки по коридору и привлечь дополнительный грузопоток", - подытожил он, добавив, что Соглашение о Едином транзитном разрешении (ЕТР) TRACECA находится на стадии согласования уполномоченными органами стран коридора.

По его словам, инициатива по ЕТР TRACECA направлена на повышение конкурентоспособности коридора путем цифровизации процессов и процедур получения разрешений, а также будет способствовать сокращению времени и стоимости процесса перевозки и оптимизации контролирующих процедур за счет сокращения количества разрешений.

"Таким образом, данное Соглашение создаст условия для повышения привлекательности маршрута и привлечения дополнительного автотранспортного грузопотока.

Уверен, что реализация данного Соглашения и применение на практике единого транзитного разрешения в электронном виде позволит увеличить объемы перевозимых грузов путем привлечения грузопотоков с альтернативных транспортных маршрутов. Безусловно, это также станет значимым шагом в формировании цифровой экосистемы TRACECA", - сказал он.

Подходя к вопросу о пандемии, с целью противодействия распространению пандемии коронавируса в мире практически не повлияли на железнодорожные перевозки грузов, но, к сожалению, серьезно отразились на рынке международных автомобильных грузоперевозок.

По его словам, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции СOVID-19 большинством стран Евроазиатского региона принят ряд временных мер с целью противодействия распространению пандемии.

"В то же время в условиях действующих ограничений в некоторых странах TRACECA принятые на национальном уровне меры имели более жесткий характер и, как следствие, у автомобильных перевозчиков возникли серьезные затруднения в выполнении международной доставки грузов автомобильным транспортом. К примеру, решение некоторых стран о введении 2-недельного карантина в отношении водителей грузовых автотранспортных средств значительно увеличило время перевозки, в то время как принятие иными странами решения не допускать иностранные транспортные средства на свою территорию значительно ударило по целесообразности перевозки грузов автомобильным транспортом", - сказал он.

По словам Асавбаева, в результате принятых в одностороннем порядке ограничений в отношении водителей на некоторых КПП (Контрольно-пропускной пункт) образовались значительные скопления грузовых автомобилей. Общее время рейсооборота значительно выросло, что увеличило себестоимость перевозимых грузов. Как следствие, отрицательно отразилось на конкурентоспособности автомобильного транспорта.

"Ряд грузоотправителей приняли решение переориентировать грузы в пользу железнодорожного транспорта. Так, за прошедший период этого года наблюдался рост грузоперевозок железнодорожным транспортом, тогда как объем автоперевозок имел тенденцию к уменьшению", - отметил он.

По его словам, в сложившихся условиях в TRACECA выступили с инициативой гармонизации принимаемых сторонами мер, разработали ряд рекомендаций и в качестве альтернативы предложили странам принять «Согласованные условия перевозки грузов в условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)».

"Сбалансированность системы грузоперевозок с учетом нынешних требований разных стран пересечении границ позволит осуществлять перевозки товаров первой необходимости, поддержку транспортной отрасли и в то же время обеспечить безопасность населения.

На сегодняшний день весьма важно принять ясные, прозрачные и однотипные решения в отношении организации перевозок для максимально эффективного функционирования коридора", - подытожил он.