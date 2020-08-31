Белиз возобновит международное авиасообщение с октября

Власти Белиза приняли решение с 1 октября возобновить обслуживание международных авиарейсов, которое было прекращено в апреле для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Дин Барроу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить, что точная дата [возобновления авиасообщения] - 1 октября 2020 года. К этому моменту будет завершена подготовка аэропорта и его персонала, - заявил он в эфире государственного телевидения. - Авиакомпания American Airlines уже подтвердила, что будет осуществлять рейсы в Белиз с этого дня".

К настоящему времени врачи центральноамериканской республики, в которой проживают 383 тыс. человек, выявили 964 случая заражения на ее территории. Умерли 13 человек.