На грузинском участке БТК построено 5 новых и восстановлено 17 мостов

БАКУ/Trend/ - На грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) построено 5 новых и восстановлено 17 мостов, сообщает Trend со ссылкой на администрацию грузинской стороны железнодорожной магистрали БТК.

Как сообщается, всего на данном участке железной дороги находится 22 моста. Из них стоит отметить двухколейный мост через реку Кирхбулах, длина которого составляет 154 метра.

На международной железнодорожной станции Ахалкалаки ведутся активные работы по благоустройству. Территория международной железнодорожной станции Ахалкалаки составляет 102 гектара, на которой, помимо прочих объектов, расположены здания для персонала станции.

По данным источника, работы на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в альпийской зоне идут полным ходом.

Также на грузинском участке железной дороги БТК создан механизированный пункт разгрузки крупнотоннажных контейнеров. Кроме того, запланировано строительство снегозащитных галерей.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК была построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе эксплуатации железной дороги объем грузоперевозок предусмотрен на уровне 6,5 миллиона тонн , а пассажироперевозок — до одного миллиона человек в год.

БТК позволяет значительно сократить сроки транспортировки товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)