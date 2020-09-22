Объем грузоперевозок через "Средний коридор" к концу года может достичь 1 миллиона тонн

БАКУ /Trend/ - До конца года объем грузоперевозок через "Средний коридор" между портами Баку, Алят и Актау (Казахстан) может достичь одного миллиона тонн.

Как сообщает Trend, об этом, выступая на международном вебинаре «Евразийский узел и растущая роль «Срединного коридора» в период пандемии COVID-19», сказала заместитель генерального секретаря Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Лейла Батырбекова.

«Между указанными портами в первом полугодии этого года перевезено более 0,5 миллиона тонн грузов, и, несмотря на пандемию, грузоперевозки продолжаются.

По ее словам, трудности в грузоперевозках в восточном направлении связаны не с пандемией, а в основном с дешевизной нефти и валютными вопросами. В результате экспорт сокращается. В западном направлении рост составил 16 процентов, в Бакинском порту – 27 процентов, что является хорошим показателем», - сказала Батырбекова.

Она также добавила, что в последнее время цифровизация облегчила и ускорила работу с документами.

Отметим, что в первом полугодии 2020 года было зафиксировано наиболее значительное увеличение перевалки сухих грузов через Бакинский международный морской торговый порт, до 401 тысячи тонн. За тот же период доля крупных транспортных средств (грузовых автомобилей) увеличилось на 14,4 процента до 17,173 тысячи единиц. Из них 11,776 тысячи (68,6 процента) проследовали по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, а 5,397 тысячи (31,4 процента) - по маршруту Баку-Курык-Баку.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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