Сотрудники ASCO во втором квартале 2020 г. отработали около 3 млн часов

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) опубликовало отчет «Качество, здоровье, безопасность труда и защита окружающей среды» за второй квартал 2020 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

Согласно данным, в отчете предоставлена ​​информация о количестве и статусе зарегистрированных и неучтенных инцидентов, внутренних аудитов и мониторингов, недочетах, повторяющихся в отделах. Отчет также включает показатели качества, здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды по флотам и учреждениям.

Отмечается, что в течение второго квартала 2020 года количество рабочих часов без потери трудоспособности во всех подразделениях ASCO составило 2 978 470 часов.

Отметим, что в состав ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство», наряду с транспортным флотом, входят также специализированный флот и судоремонтные заводы.

Транспортный флот состоит из 51 судна, в том числе - 20 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, 2 судна типа Ro-Ro, а также 1 техническое судно и 1 плавучая мастерская. В состав специализированного флота входят 210 судов, в том числе 20 крановых, 25 буксирно-снабженческих, 26 пассажирских, 2 трубоукладывающих, 6 пожарных, 7 инженерно-геологических, 2 водолазных и 88 служебных и вспомогательных судов.

Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство, выполняющее роль связующего звена в транспортном коридоре Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА), одновременно с перевозкой грузов и пассажиров в Транскаспийском направлении, также выполняет работы по полному обеспечению процессов добычи нефти и газа на море.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva