Дочерняя компания АЖД запустила новое цифровое решение

БАКУ/Trend/ - Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) ООО "ADY Express" в связи с развитием цифровых технологий в Азербайджане представила новый вид онлайн услуги.

Как сообщили Trend в ADY Express, сервис онлайн-оплаты заказов уже запущен.

"Теперь клиенты могут воспользоваться сервисом онлайн-платежей для оплаты своих заказов, сводя к минимуму необходимость обращения к непосредственным услугам банков", - говорится в сообщении Общества.

Отметим, что после подтверждения заказа самой компанией, в личном кабинете у пользователя появляется возможность произвести оплату именной или корпоративной картой. Преимущество онлайн-платежей над традиционными в том, что оплата происходит мгновенно, а статус заказа меняется на "оплачен". Нет необходимости ждать поступления денег на счет, как при банковском переводе.

"Внедряя систему онлайн-оплаты, ADY Express расширяет спектр услуг в сфере цифровых технологий в целях максимального удобства для своих клиентов", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, что на сегодняшний день, запустив ряд онлайн-сервисов, компания ADY Express предоставляет клиентам возможность делать заказы онлайн используя личный кабинет, где также предоставлен доступ к транспортным документам и отчетам о перевозках своих грузов, а также услуга доставки «от двери до двери»,- сказали в ADY Express.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)