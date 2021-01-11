В текущем году БТА обновит автобусный парк населенных пунктов города Баку

БАКУ/Trend/ - Для обеспечения удобства граждан, в целях предоставления им качественных и безопасных услуг в области пассажироперевозок, продолжается обновление автобусного парка, сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, в текущем году в Азербайджан будут доставлены еще 320 новых автобусов стандарта Евро 6.

"Распределение новых автобусов на ту или иную маршрутную линию будет осуществляться на основании учета мнений жителей столицы. Также будут учтены линии, где автопарк требует замены транспорта в соответствии с существующими нормами", - добавил он.

По словам Агаева, новые автобусы в основном направлены на обновление парка населенных пунктов города Баку.

"В соответствии с распоряжениями главы нашего государства, обновляется дорожная инфраструктура поселков столицы. Те районы, дорожная инфраструктура которых позволяет передвигаться девяти метровым автобусам, будут обеспечены ими.

Автопарки районов столицы, где дорожная часть узкая, но планируется её расширение соответствующими органами, будут также обновлены", - отметил он.

Напомним, что за последние пять лет автобусный парк столицы обновился на 40 процентов. Распоряжением Президента Азербайджана закуплены и введены в эксплуатацию в маршрутной сети Баку 603 современных пассажирских автобуса средней и большой вместимости. В 2020 году было закуплено еще 115 автобусов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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