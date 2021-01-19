Азербайджан расширяет железнодорожное сотрудничество с Ираном
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере, сообщили Trend во вторник в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Express".
Согласно информации, руководителями Управлений железных дорог Азербайджана и Ирана Джавидом Гурбановым и Саидом Расули было подписано соглашение о расширении сотрудничества.
На встрече обсуждались вопросы развития железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном.
"После церемонии подписания соглашения глава Управления железных дорог Азербайджана ознакомился с Центром развития железных дорог Ирана", - говорится в сообщении ООО.
Гурбанов подчеркнул необходимость обмена опытом между железнодорожниками двух стран и развития связей.
(Автор: Садраддин Агджаев)
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