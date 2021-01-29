Формула-1 анонсировала время проведения Гран При
БАКУ/Trend/ - Руководство "Формулы-1" опубликовало расписание в связи с началом гонок в сезоне - 2021, который стартует 28 марта в Бахрейне.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении "Формулы-1".
Так, график грядущих гонок представлен следующим образом (часовой пояс GMT +4):
Большинство гонок Гран При, как и в предыдущие годы, будут стартовать в 16 часов по местному времени. В 17:00 стартует Гран При Азербайджана. В 15:00 в основном будут стартовать выездные этапы, как в Японии, Канаде, США, Бразилии. Гонка в Австралии традиционно начнется ближе к вечеру – в 18:00 по местному времени. Позднее, в 20:00, начнется только новая ночная гонка, которая пройдет в Саудовской Аравии пятого декабря.
|
Гран При
|
Дата
|
Местное время
|
Баку
|
Бахрейн
|
28 марта
|
19:00
|
19:00
|
Имола, Италия
|
18 апреля
|
16:00
|
17:00
|
Не анонсировано (Н/А)
|
2 мая
|
Н/А
|
Н/А
|
Испания
|
9 мая
|
16:00
|
17:00
|
Монако
|
23 мая
|
16:00
|
17:00
|
Азербайджан
|
6 июня
|
17:00
|
16:00
|
Канада
|
13 июня
|
15:00
|
22:00
|
Франция
|
27 июня
|
16:00
|
17:00
|
Австрия
|
4 июля
|
16:00
|
17:00
|
Великобритания
|
18 июля
|
16:00
|
18:00
|
Венгрия
|
1 август
|
16:00
|
17:00
|
Бельгия
|
29 августа
|
16:00
|
17:00
|
Нидерланды
|
5 сентября
|
16:00
|
17:00
|
Монца, Италия
|
12 сентября
|
16:00
|
17:00
|
Россия
|
26 сентября
|
16:00
|
16:00
|
Сингапур
|
3 октября
|
21:00
|
16:00
|
Япония
|
10 октября
|
15:00
|
09:00
|
США
|
24 октября
|
15:00
|
23:00
|
Мексика
|
31 октября
|
14:00
|
23:00
|
Бразилия
|
6 ноября
|
15:00
|
21:00
|
Австралия
|
21 ноября
|
18:00
|
10:00
|
Саудовская Аравия
|
5 декабря
|
20:00
|
20:00
|
Абу-Даби
|
12 декабря
|
18:00
|
17:00
(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: agdzhaev