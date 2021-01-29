Формула-1 анонсировала время проведения Гран При

БАКУ/Trend/ - Руководство "Формулы-1" опубликовало расписание в связи с началом гонок в сезоне - 2021, который стартует 28 марта в Бахрейне.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении "Формулы-1".

Так, график грядущих гонок представлен следующим образом (часовой пояс GMT +4):

Большинство гонок Гран При, как и в предыдущие годы, будут стартовать в 16 часов по местному времени. В 17:00 стартует Гран При Азербайджана. В 15:00 в основном будут стартовать выездные этапы, как в Японии, Канаде, США, Бразилии. Гонка в Австралии традиционно начнется ближе к вечеру – в 18:00 по местному времени. Позднее, в 20:00, начнется только новая ночная гонка, которая пройдет в Саудовской Аравии пятого декабря.

Гран При Дата Местное время Баку Бахрейн 28 марта 19:00 19:00 Имола, Италия 18 апреля 16:00 17:00 Не анонсировано (Н/А) 2 мая Н/А Н/А Испания 9 мая 16:00 17:00 Монако 23 мая 16:00 17:00 Азербайджан 6 июня 17:00 16:00 Канада 13 июня 15:00 22:00 Франция 27 июня 16:00 17:00 Австрия 4 июля 16:00 17:00 Великобритания 18 июля 16:00 18:00 Венгрия 1 август 16:00 17:00 Бельгия 29 августа 16:00 17:00 Нидерланды 5 сентября 16:00 17:00 Монца, Италия 12 сентября 16:00 17:00 Россия 26 сентября 16:00 16:00 Сингапур 3 октября 21:00 16:00 Япония 10 октября 15:00 09:00 США 24 октября 15:00 23:00 Мексика 31 октября 14:00 23:00 Бразилия 6 ноября 15:00 21:00 Австралия 21 ноября 18:00 10:00 Саудовская Аравия 5 декабря 20:00 20:00 Абу-Даби 12 декабря 18:00 17:00

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev