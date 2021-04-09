Азербайджан примет участие на международном транспортном форуме, организованном США

БАКУ/Trend/ - С 27 по 29 апреля 2021 года по инициативе США будет организовано мероприятие «Форум, объединяющий Евразию: умные порты и железные дороги», сообщили в пятницу Trend в дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Container.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители соответствующих структур США, Азербайджана, Турции и Грузии.

«ООО ADY Container на мероприятии представит руководитель компании Натиг Джафаров», – сказали в пресс-службе.

В сообщении администрации международной торговли США отмечается, что кроме ООО ADY Container нашу страну на мероприятии представят заместитель министра экономики Ровшан Наджаф и генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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