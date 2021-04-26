Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Пакистаном - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Пакистаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал пакистанским СМИ посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде.

По его словам, возобновление прямого авиасообщения возможно в случае улучшения ситуации с COVID-19.

"Возобновление регулярного рейса окажет положительное влияние на экономическую и торговую деятельность наших стран", - сказал дипломат.

Отметим, что в настоящее время прямого авиасообщения между двумя странами нет. Авиасообщение налажено через Turkish Airlines, которые выполняют рейсы из Стамбула в Лахор/Исламабад через Баку.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev