БАКУ /Trend/ - Азербайджан уделяет особое внимание внедрению международных транзитных процедур для облегчения торговли.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, состоялось заседание в связи с Конвенцией о международных грузовых перевозках.

Мероприятие было организовано Европейской экономической комиссией ООН и Международным союзом автомобильного транспорта в онлайн-формате в связи с вступлением в силу 11-го приложения к Конвенции о международных грузовых перевозках.

В совещании приняли участие: исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто, представители таможенных служб Азербайджана, Турции, Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, Ирана, Грузии и Молдовы, представители соответствующих международных структур.

Азербайджан на мероприятии представлял заместитель председателя ГТК Джавад Гасымов. Выступая, он отметил, что глобализация экономических процессов, появление новых форм торговых отношений, а также быстрый рост импортно-экспортных операций еще больше повышают значение международных грузовых перевозок, функционирующих по современным принципам и методам.

«Азербайджан, внесший важный вклад в реализацию региональных проектов связи, таких как международные транспортные коридоры Восток – Запад, Север – Юг и Север – Запад, уделяет особое внимание внедрению международных транзитных процедур для облегчения торговли», – сказал Гасымов.

Он отметил, что одним из главных итогов 44-дневной Отечественной войны стало соглашение об открытии в регионе всех коммуникаций, обеспечении транзитного коридора, который соединит Нахчыванскую АР с западными регионами страны: «Одной из основных перспектив для Азербайджана, расположенного на пересечении международных транспортно-коммуникационных коридоров, является активное использование системы международных грузовых перевозок на новых транспортных маршрутах, которые откроются в регионе».

Зампредседателя ГТК также отметил, что Государственный таможенный комитет, являющийся уполномоченным органом по применению Конвенции международных грузовых перевозок в Азербайджане, регулярно принимает меры для эффективного обеспечения прав и обязанностей, процедурных требований, установленных Конвенцией, а также для использования экономическими операторами и перевозчиками преимуществ упрощения процедуры международных грузовых перевозок.

Отметим, что Приложение 11 является юридическим документом для электронизации процедуры транзита, регулируемой таможенной Конвенцией о международных грузовых перевозках с применением справочника. Этот документ позволит государствам-членам повысить эффективность перевозок, интенсивно развивать эту сферу, совершенствовать международные транспортные узлы и маршруты, оптимизировать пограничный контроль грузов, развивать транспортно-логистическую систему, облегчать и обеспечивать безопасность этих процессов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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