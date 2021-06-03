Загруженность первого авиарейса Пермь–Баку превысила 70%

БАКУ /Trend/ - Третьего июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала регулярные полеты по маршруту Пермь–Баку–Пермь. Первым рейсом в столицу Азербайджана отправились 117 пассажиров, что составляет 72 процента от общей загруженности воздушного судна, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта.

Рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам. Время в пути - три часа. Вылет из Перми – в 08:30, вылет из Баку – в 11:35 (время местное).

Ранее Росавиация выдала допуски на перелеты в восемь зарубежных городов из Пермского аэропорта. Позднее стало известно, что «Уральские авиалинии» будет осуществлять полеты из Перми в Баку.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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