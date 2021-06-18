Увеличивается число авиарейсов в Баку из краснодарского аэропорта

БАКУ /Trend/ - В Баку из Международного аэропорта Краснодара будут выполнять авиарейсы четыре российских перевозчика.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на краснодарский аэропорт, рейсы будут выполнять Nordwind, S7 Airlines, Pegas Fly (Икар) и «Азимут».

"Авиакомпания Nordwind будет перевозить пассажиров по пятницам в 12:45. Обратный рейс намечен на 18:25. С 15 июня по вторникам приступила к перевозке пассажиров в Баку авиакомпания S7 Airlines. Вылет из Краснодара в 12:30, в обратном направлении по средам - в 23:05", - говорится в сообщении пресс-службы.

Самолеты Pegas Fly (Икар) в Баку, как планируется, будут летать еженедельно, по средам в 05:10. Обратно в Краснодар борт возвращается в 10:40. Авиаперевозчик «Азимут» с 26 июня начнет летать в Баку по субботам. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 будет отправляться из Краснодара в 08:10, а из Баку в Краснодар - в 13:55.

Напомним, что ранее перелеты по маршруту Краснодар - Баку осуществлялись лишь авиакомпанией «Азимут».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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