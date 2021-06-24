Азербайджан играет стратегическую роль в соединении маршрута «Север-Юг» с индийским портом

БАКУ /Trend/ - Географическое положение Азербайджана играет стратегическую и решающую роль в соединении маршрута «Север-Юг» с индийским портом Нава-Шева, сказал посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Азербайджан является одной из наиболее подготовленных стран с точки зрения инфраструктуры, включая железную дорогу из Астары (Азербайджан) в Россию.

"Грузы проходят через Россию, пересекают Азербайджан и транзитом через Иран достигают Индии", - сказал Ванлалвавна.

В свою очередь, управляющий директор индийской компании GLOBAL EXPRESS MULTILOGISTICS PVT LTD и председатель Федерации ассоциаций экспедиторов Индии Шанкар Шинде отметил, что несмотря на санкции США в отношении Ирана, удалось обеспечить беспрепятственное перемещение товаров благодаря Конвенции МДП (таможенная конвенция о международной перевозке грузов) и инициативам индийского правительства.

"Азербайджан является важным игроком транспортного коридора «Север-Юг», поскольку его стратегическое положение открывает новые возможности и в восточном коридоре", - сказал Шинде.

Отметим, что накануне состоялась онлайн-встреча на тему «Активизация международного транспортного коридора «Север-Юг»: роль Азербайджана», на которой обсуждались инфраструктурные проекты и меры по привлечению грузов.

Во встрече приняли участие представители министерства экономики Азербайджана, индийской Торговой палаты, посольства Индии в Азербайджане, индийской Ассоциации экспедиторов, дочерних компаний ЗАО «Азербайджанские железные дороги» -ADY Container и ADY Express.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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