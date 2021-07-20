Порт Баку расширяет транзитный потенциал Азербайджана путем цифровизации и международного сотрудничества

Транспорт 20 июля 2021 08:06 (UTC+04:00)
Порт Баку расширяет транзитный потенциал Азербайджана путем цифровизации и международного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт (Port Of Baku) развивает транзитный потенциал Азербайджана посредством цифровизации и расширения международного сотрудничества.

Об этом сказал в интервью Trend начальник департамента стратегического планирования и развития Port Of Baku Худаяр Гасанли.

По его словам, на территории Бакинского порта в среднесрочной перспективе планируется реализовать три крупных проекта.

«Азербайджан является центром перевалки турецких грузов, следующих в страны Центральной Азии. Большая доля перевалки турецких грузов, перевозимых колесной техникой, приходится именно на наш порт, и в связи с ежегодным ростом перевалки колесной техники Бакинской порт планирует реализовать проект создания TIR парка. Преимуществами это парка станут такие виды услуг, как паркинг колесной техники на территории порта, предоставление зоны отдыха, проведение ремонта, операций по растаможке грузов, а также ряд других услуг в соответствии с международной практикой. Проект TIR парка на сегодняшний день полностью разработан, и его строительство планируется реализовать на основе частных инвестиций», – сказал Гасанли.

Он отметил, что Бакинский порт расширяет инфраструктуру контейнерных перевозок и их обслуживания: «За счет модернизации инфраструктуры перевалки контейнерных грузов мы намерены выполнять эти работы более оперативно, а также предоставлять сервисные услуги (электрические, мониторинговые) холодильным контейнерам», – добавил начальник департамента.

Гасанли сообщил, что в долгосрочной перспективе, наряду с TIR парком, планируется построить и зерновой терминал.

«Страны Центральной Азии ежегодно экспортируют большое количество зерновых, доля которых в нашем порту незначительна, поэтому, построив терминал, мы сможем привлечь экспорт этих грузов и увеличить транзитный потенциал порта. Оборот зерновой перевалки при достижении поставленных целей может достичь 2-3 миллионов тонн в год», – сказал он.

Гасанли отметил, что три этих крупных проекта в среднесрочной перспективе увеличат устойчивость и потенциал Бакинского порта, а также повысят доверие международных организаций.

Кроме того, по его словам, ведутся работы по интеграции электронной системы порта в электронную систему Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана и структур зарубежных стран. Таким образом, системная интеграция позволит таможенным службам еще до прибытия соответствующего транспорта получить информацию о перевозимом им грузе.

«В плане цифровизации Азербайджан, Казахстан и Туркменистан совместно с ОБСЕ создают единую систему передачи данных в области грузоперевозок по Каспию. Между Бакинским портом и портом Актау создание системы обмена данными находится на завершающейся стадии. Подготовлена система управления и передачи данных о грузах между Бакинским портом и портом Туркменбаши. Наша система уже готова, и мы ожидаем появления подобной системы у Туркменистана. Наш порт также будет в электронном порядке получать и пересылать информацию о грузах в порт Алят. Подобные системы готовят и "Азербайджанские железные дороги", и ГТК. Реализация этих проектов позволит значительно сократить время простоя как на таможенных пунктах, так и в портах. Несмотря на то, что этот процесс еще не завершен, мы уже получаем в электронном формате информацию о грузах, перевозимых крупногабаритной колесной техникой (TIR). Работы по расширению цифровых возможностей продолжаются», – сказал начальник департамента.

Он сообщил, что в ближайшие десятилетия планируется нарастить перевалку до 10 миллионов тонн грузов в год, однако в планы порта входит нарастить не только тоннаж, но и объемы перевалки.

«Измерять перевалку грузов одним критерием, в данном случае в тоннах, не всегда правильно. Мы стремимся нарастить перевалку и по другим критериям, например, по объему, то есть увеличить количество переваливаемой колесной техники, контейнеров, вагонов и прочих видов грузов. В связи с этим планируется довести перевалку колесной техники до 55-60 тысяч TIR в год, контейнерных грузов – до 80 тысяч единиц. Достигнув этих показателей, мы, естественно, будем строить планы на дальнейшее увеличение этого потенциала. При достижении уровня ежегодной перевалки грузов в 10-12 миллионов тонн планируется перейти на вторую фазу расширения порта. В настоящее время мы используем лишь половину возможного потенциала перевалки», – сказал Гасанли.

По его мнению, реализация новых проектов позволит привлечь новые виды грузов и увеличить пропускную способность порта.

«В текущем году перевалка колесной техники (TIR) выросла более чем на 16 процентов, составив 13,6 тысячи единиц. Последние 3-4 года растут грузоперевозки посредством контейнеров. Наш регион в глобальной цепочке контейнерных перевозок носит исключительный характер по направлению в Азию, Европу, Китай. Рост перевалки контейнерных грузов через наш порт связан с устойчивостью инфраструктуры и возможностями комплекса. Так, в 2020 году мы перевалили свыше 40 тысяч TEU-контейнеров, а за пять месяцев текущего года перевозки грузов посредством контейнеров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 17,7 процента (17,232 тысячи контейнеров). По нашим прогнозам, в нынешнем году перевалка контейнеров достигнет порядка 42-43 тысяч TEU, что показывает ежегодный рост этих перевозок на 20-25 процентов.

Стоит также отметить и рост спроса на перевалку минеральных удобрений. Страны Центральной Азии, в частности Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, имеют большой потенциал производства и экспорта минеральных удобрений. Новый карбамидный завод Туркменистана имеет возможность производить 1,2 миллиона тонн продукции в год. Имеются и другие предприятия, способные производить до 600 тысяч тонн продукции, также там есть заводы общей производственной мощностью 2-3 миллиона тонн серы в год. В основном производимые минеральные удобрения и сера экспортируются, и большая часть проходит транзитом через Азербайджан.

В 2020 году мы перевалили свыше 630 тысяч тонн минеральных удобрений, а в 2019 году – порядка 167 тысяч тонн. За январь-май 2021 года было перевалено 456 тысяч тонн продукции. Прогнозируем, что в 2021 году объем перевалки минеральных удобрений превысит 800 тысяч тонн, и в связи этим мы начали строить новый терминал для перевалки, который планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. Пропускная способность этого терминала составит 2,5 миллиона тонн в год. В среднесрочной перспективе мы планируем привлечь из стран Центральной Азии порядка двух миллионов тонн минеральных удобрений в год, а до начала сдачи в эксплуатацию нового терминала ожидаем перевалку минеральных удобрений в пределах одного миллиона тонн», – подчеркнул Гасанли.

Начальник департамента отметил, что Китай планирует поставлять грузы блок-поездами в нидерландский порт Венло транзитом через Азербайджан. Кроме того, по его словам, грузоперевозки между Китаем и Турцией демонстрируют продолжительный рост и ожидается, что экспорт этих грузов через нашу страну будет стремительно расти.

«В основном мы переваливаем грузы по маршрутам Турция – Центральная Азия – Турция, страны Черного моря и Европы – Центральная Азия, а также осуществляем транзит китайских грузов. За последние несколько лет мы расширили сотрудничество с крупными портами Европы, а совсем недавно подписали меморандум о взаимопонимании с Trammo Inc и Wondernet Express Investment Group, которая владеет и управляет Батумским мультимодальным терминалом удобрений (Грузия). В числе крупных портов Европы, с которыми мы сотрудничаем, входят Венло, Антверпен и ряд других», – добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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