Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс в Ташкент

Саудовская авиакомпания Flynas выполнила свой первый рейс из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, в Ташкент, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В целях дальнейшего увеличения числа иностранных туристов, посещающих Узбекистан за счет качества транспортных услуг, в начале этого года министерство провело переговоры с руководством Flynas Саудовской Аравии. Были достигнуты договоренности об открытии рейсов Эр-Рияд-Ташкент-Эр-Рияд.

5 августа этого года (в 12.30 по ташкентскому времени рейсом XY-359) авиакомпания Flynas выполнила свой первый рейс из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, в Ташкент.

С учетом регулярности полетов Flynas поток туристов будет увеличен, а в Саудовскую Аравию будут отправлены представители крупных узбекских туристических компаний и агентств.

Flynas (ранее Nas Air) была основана в 2007 году. Flynas признавалась ведущей бюджетной авиакомпанией Ближнего Востока пять лет подряд по версии World Travel Awards и три года подряд по версии Skytrax. Эта компания - одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний. Он обслуживает 17 внутренних и 53 международных маршрута и располагает флотом из 27 самолетов.