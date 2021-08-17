Авиакомпания Узбекистана возобновила полеты в Лондон

Начиная с 17 августа, Uzbekistan Airways возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент–Лондон–Ташкент, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Согласно информации авиакомпании, регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Ранее сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline с 30 августа запустит прямые рейсы по маршруту "Киев – Самарканд – Киев".

По данным Bees Airline, перелеты будут выполняться на Boeing 737-800. Самолеты начнут летать один раз в неделю – по понедельникам.

Кроме того, с 29 июля 2021 года были запущены рейсы между городом Казахстана Актобе и городом Узбекистана Нукус. Отмечается, регулярные рейсы выполняются два раза в неделю.

В настоящее время между Узбекистаном и Казахстаном выполняются 32 рейса в неделю.