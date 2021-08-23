Первая частная авиакомпания Узбекистана запускает чартерные рейсы в Москву

Первая частная пассажирская авиакомпания в Узбекистане Qanot Sharq запускает чартерные рейсы по направлению Ташкента-Москва-Ташкент, передает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

Согласно информации, первый рейс по маршруту Ташкента-Москва-Ташкент авиакомпания осуществит 27 августа.

Ранее стало известно, что авиакомпания Qanot Sharq взяла в долгосрочную аренду два подержанных самолета Airbus A320-200 у американской компании Air Lease Corporation.

Qanot Sharq была зарегистрирована в 1998 году и специализируется в области грузовых и пассажирских авиаперевозок. С 2003 по 2012 год она арендовала самолеты Ил-76 у НАК "Узбекистон хаво йуллари" (Узбекские авиалинии) и выполняли собственные чартерные рейсы, являясь первой частной авиакомпанией в Узбекистане.

Компанией было перевезено более 150 тысяч пассажиров. После передачи всех Ил-76 Министерству обороны Узбекистана сертификат эксплуатанта Qanot Sharq был приостановлен.