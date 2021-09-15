Венгерский лоукостер возобновляет регулярные рейсы между городами Грузии и Польши

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Wizz Air с 28 сентября возобновляет регулярные рейсы между Кутаиси и Краковом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Объединения аэропортов Грузии,

Рейсы по маршруту Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться два раза в неделю. Их частота может быть увеличена в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Грузии.

Решение о возобновлении полетов было принято недавно во время рабочего визита представителей Wizz Air в Грузию.

В настоящее время Wizz Air выполняет прямые авиарейсы из Грузии по 14 направлениям в девять стран.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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