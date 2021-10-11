Азербайджанское судно после капремонта отправится в международный рейс

БАКУ /Trend/ - Сухогруз "Натаван", входящий в состав транспортной флотилии Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO), выйдет в первый рейс после ремонта в водах вне Каспийского моря, сообщает в понедельник Trend, говорится в сообщении ASCO.

По данным источника, сухогруз транспортирует карбамид из туркменского порта Бекташ в порт Варна (Болгария).

В ASCO отметили, что в ходе ремонтных работ на главной палубе и в машинном отделении были проведены электромонтажные и сварочные работы.

"Были также очищены и покрашены подводная и надводная части судна, проведен ремонт насосов и трубных систем. Судно успешно прошло соответствующие проверки и было возвращено на грузоперевозки в водах вне Каспийского моря", - добавили в морской флотилии.

Отметим, что этот сухогруз совершает рейсы с 2014 года. Длина судна грузоподъемностью 5,2 тыс. тонн составляет 108 метров, ширина - 16,74 метра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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