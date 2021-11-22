На бакинском заводе завершен ремонт кранового судна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На бакинском судоремонтно - строительном заводе "Бибиэйбат" завершен ремонт кранового судна "Ширван 2", входящего в состав нефтяной флотилии ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили в понедельник Trend в ASCO, на заводе были капитально отремонтированы судовые механизмы, главные двигатели, трубопроводная система и электродвигатели корабля.

"Во время докового ремонта была произведена замена поврежденных участков подводной и надводной части корабля, а также осуществлены работы по покраске", - сказали в ASCO.

После окончания ремонтных работ были проведены и успешно завершены испытания кранового устройства грузоподъемностью 100 тонн. Затем корабль был спущен на воду для проверки работы механизмов и электрооборудования в движении. После успешного завершения испытаний судно было сдано в эксплуатацию.

Отметим, что крановое судно "Ширван 2" имеет длину 98,55 и ширину 17 метров. Корабль оборудован двумя главными двигателями мощностью 2×2400 лошадиных сил.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev