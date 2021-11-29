Снижение цен на транспортировку и транзит грузов между Ираном и Азербайджаном увеличит объем торговли (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Снижение цен на транспортировку и транзит грузов между Ираном и Азербайджаном приведет к развитию двусторонней торговли.

Об этом сказал в понедельник Trend управляющий директор Транзитного офиса Организации автомобильных дорог и перевозок Ирана Джавад Хедаяти.

По его словам, в настоящее время одним из препятствий на пути транспортировки и транзита грузов между Ираном и Азербайджаном является высокая стоимость.

Он также добавил, что еще одним из препятствий на пути развития торговли между Ираном и Азербайджаном является запутанность пошлин и небольшое количество пропускных форм.

"Пошлины между двумя странами составляют несколько миллионов долларов для каждой стороны. Однако это оказывает большое негативное влияние на торговлю и транзит между двумя странами. Но если эти пошлины будут снижены, торговые и транзитные отношения могут развиваться дальше", - сказал он.

Управляющий директор отметил, что транспорт является одной из основных инфраструктур для развития торговых отношений - если не будет обеспечена экономически надежная и безопасная инфраструктура и не будут доступны дешевые грузовые перевозки, торговля ни одной страны не сможет вырасти на необходимом уровне.

По словам Худаяти, сумма товарооборота между Ираном и Азербайджаном за 10 месяцев составила 340 миллионов долларов. Однако, учитывая существующий потенциал обеих стран, показатель очень низкий.

"Одна из причин низкого показателя - препятствия в транспортном секторе. Азербайджан и Иран могут расширить сотрудничество по 2-3 направлениям в транспортном секторе. Одно направление - это пассажирские перевозки. В результате пандемии коронавируса, конечно, сократились пассажирские перевозки. В настоящее время это решается вакцинацией. Другие упомянутые области - это торговля и транзит", - добавил он.

(Автор: Эльнур Багишев)