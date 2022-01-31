Германия поможет транспортным компаниям Азербайджана стать более конкурентоспособными

Транспорт 31 января 2022 16:14 (UTC+04:00)
Германия поможет транспортным компаниям Азербайджана стать более конкурентоспособными
Названа стоимость экспортных заказов из Азербайджана на платформе Azexport в 2021 г.
Названа стоимость экспортных заказов из Азербайджана на платформе Azexport в 2021 г.
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