Азербайджан и Казахстан могут сотрудничать в транспортном секторе в Карабахе - советник посла

НУР-СУЛТАН /Trend/ - Между Азербайджаном и казахстанской стороной может быть налажено сотрудничество в области транспортного сектора на освобожденных азербайджанских территориях.

Об этом сказал советник посла Азербайджана в Казахстане Ровшан Кязимов, сообщает в среду Trend с церемонии поставки компанией Alstom 40-го по счету грузового локомотива Prima T8 AZ8A по контракту с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", которая проходит в Нур-Султане (Казахстан).

«Реализация и открытие Зангезурского коридора расширят транспортные коммуникации не только в этом регионе, но и далеко за его пределами», - подчеркнул Кязимов.

По его словам, реализацию контракта между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и компанией Alstom можно охарактеризовать как важное событие в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Советник посла также отметил, что Азербайджан является инициатором и участником крупных международных проектов.

«Сюда относятся как проекты энергетического сектора, так и транспортного. Кроме того, после освобождения от армянской оккупации азербайджанских территорий правительство Азербайджана приступило к восстановлению этих земель, и сегодня ведутся крупномасштабные работы. Сегодня мы имеем новые возможности и реалии в регионе Южного Кавказа», - сказал Кязимов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)