Казахстан назвал меры для снижения выбросов в море в ходе портовых операций
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Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: 178 тыс. зараженных, менее 1000 в тяжелом состоянии
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане представлен концептуальный документ "зеленой энергетической зоны" освобожденных территорий
Лидер по производству коммунально-дорожной техники Казахстана заинтересован в выходе на рынок Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием на пост Президента Германии
Азербайджан 11 лет является членом Движения неприсоединения и исходя из этого выстраивает свою внешнюю политику - политолог
В Азербайджане утвержден во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение правил техобслуживания газовых установок
«Лаборатория Касперского» и Интерпол предотвратили киберограбление центрального банка в Латинской Америке
Араик Арутюнян в ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию - Генпрокуратура Азербайджана
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Товузского районов - минобороны
Заседание в формате "3+3" в Тегеране способствует лучшему обеспечению интересов стран региона - Лавров