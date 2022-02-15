Еще одна российская авиакомпания будет летать в Баку

БАКУ /Trend/ - С пятого марта 2022 года российская авиакомпания Smartavia начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию, рейсы будут выполняться один раз в неделю – по субботам.

"Самолеты Smartavia будут вылетать из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в 16:30 и садиться в аэропорту столицы Азербайджана в 21:15. Обратный рейс будет вылетать из Баку в 22:15 и садиться в аэропорту Пулково в 01:15", - говорится в сообщении авиакомпании.

Отметим, что время в информации указано местное для каждого аэропорта.

Напомним, что с мая прошлого года из Санкт-Петербурга в Баку летает авиакомпания Nordwind Airlines.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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