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Необходимо продолжить работу по формированию выгодных для стран маршрутов - TRACECA

Транспорт Материалы 22 октября 2022 08:58 (UTC +04:00)
Необходимо продолжить работу по формированию выгодных для стран маршрутов - TRACECA

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Для развития транспортных коридоров и обеспечения транспортной связанности странам-участницам TRACECA необходимо продолжить работу по формированию выгодных для стран маршрутов.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе TRACECA, есть необходимость совместной работы в области внедрения единых электронных транспортных документов, цифровизации процессов и процедур перевозки, а также развития мультимодальных перевозок с высоким уровнем вовлеченности и стимулирования со стороны государства.

"Есть большие возможности в сфере развития международных перевозок на фоне изменений в макроэкономике, необходимости поиска новых маршрутов и построения новых цепочек поставок", - сказали в TRACECA.

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