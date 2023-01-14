AZAL открывает авиарейс в еще один город Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает рейсы из Баку в город Узбекистана - Ургенч.

Так, с 28 января «Азербайджанские Авиалинии» планируют начать выполнение рейсов по маршруту Баку-Ургенч-Баку с частотой раз в неделю – по субботам.

Отметим, что Ургенч станет четвертым городом Узбекистана в маршрутной сети AZAL. Авиакомпания также летает из Баку в Ташкент (по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям), Самарканд (по вторникам и пятницам) и Фергану (по четвергам).

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение и в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан и Узбекистан можно подробно ознакомиться на сайте авиаперевозчика, в разделе "Правила въезда".