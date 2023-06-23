Новые горизонты: AZAL свяжет столицы Азербайджана и Кыргызстана

БАКУ/Trend/ - AZAL с 15 июля начнет выполнять рейсы из Баку в столицу Киргизии и обратно.

Полеты по маршруту Баку-Бишкек будут осуществляться авиакомпанией раз в неделю - по субботам.



Обрамленный горами Бишкек славится своей яркой культурой, национальными традициями и гостеприимством.



Запуск рейса по маршруту Баку-Бишкек-Баку расширит возможности пассажиров для путешествий и деловых поездок между Азербайджаном и Киргизией, а также будет способствовать развитию транзитного потенциала Баку.



Билеты на рейсы AZAL уже можно приобрести на официальном сайте - www.azal.az, также через мобильное приложение авиакомпании.