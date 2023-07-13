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Верхний модуль платформы ACE загружен на баржу STB-1 (ФОТО)

Транспорт Материалы 13 июля 2023 14:19 (UTC +04:00)
Верхний модуль платформы ACE загружен на баржу STB-1 (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” (ACE), на участке "ATA (Amec - Tekfen - Azfen) yard", был загружен на баржу "STB-1" ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) для доставки к месту операции в море, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным ЗАО, вес верхнего модуля платформы ACE составляет 19 600 тонн, а высота - 36 метров.

В прошлом году на барже STB-1 проведены необходимые модификации для эксплуатации в рамках проекта ACE.

Отметим, что "STB-1", считающаяся самой крупной баржей Каспийского моря, имеет длину 163 метра, ширину 45 метров и грузоподъемность 18 000 тонн.

Верхний модуль платформы ACE загружен на баржу STB-1 (ФОТО)
Верхний модуль платформы ACE загружен на баржу STB-1 (ФОТО)
Верхний модуль платформы ACE загружен на баржу STB-1 (ФОТО)
Верхний модуль платформы ACE загружен на баржу STB-1 (ФОТО)
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