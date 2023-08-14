В Баку пройдет международная транспортно-логистическая конференция

БАКУ /Trend/ - 20-21 сентября в Баку пройдет международная конференция и выставка "Черноморско-каспийский логистический форум: коридоры, грузы, инфраструктура", сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации организаторов, на конференции будут обсуждены возможности для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), потенциал Азербайджана, как транзитной площадки для международных транспортных коридоров, транзит через Казахстан и Грузию, как важное звено Среднего коридора, влияние российско-украинского конфликта на изменения международных транспортных маршрутов и ряд других вопросов.

Спикерами выступят представители государственных и частных транспортно-логистических структур Азербайджана, Казахстана, Грузии и других международных организаций.

Отметим, что на конференции ожидается участие более 100 человек из 15 стран.️ Участники форума обсудят актуальные вопросы рынка и практические кейсы.