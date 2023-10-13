Китай может начать производство электробусов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и китайская компания Yutong обсудили производство электробусов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "Х".

“Мы встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией компании Yutong по производству электробусов. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, а также вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане совместно с местными партнерами”, - говорится в публикации.

Напомним, что в сентябре в Баку на маршрутную линию вышел первый автобус с электродвигателем. Электрический автобус курсирует по маршруту №5.