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Китай может начать производство электробусов в Азербайджане

Транспорт Материалы 13 октября 2023 20:31 (UTC +04:00)
Китай может начать производство электробусов в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и китайская компания Yutong обсудили производство электробусов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "Х".

“Мы встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией компании Yutong по производству электробусов. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, а также вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане совместно с местными партнерами”, - говорится в публикации.

Напомним, что в сентябре в Баку на маршрутную линию вышел первый автобус с электродвигателем. Электрический автобус курсирует по маршруту №5.

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