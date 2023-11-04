Международная транспортно-логистическая компания намерена открыть офис в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная транспортно-логистическая компания AsstrA с головным офисом в Швейцарии намерена открыть офис в Азербайджане.

Об этом сообщил Trend руководитель отдела генеральных и навалочных грузов AsstrA Олег Сысолятин.

Сысолятин отметил, что данный шаг откроет новые перспективы для клиентов AsstrA, расширяя доступ к качественным логистическим услугам в регионе Кавказа.

"AsstrA является глобальным провайдером логистических услуг и специализируется на международных грузоперевозках, складских решениях и таможенном оформлении. С более чем двадцатью пятью годами опыта и присутствием в более чем 20 странах мира, компания AsstrA успешно обслуживает клиентов из разных отраслей. Вступление на азербайджанский рынок станет логичным следующим шагом для компании AsstrA, стремящейся удовлетворить потребности своих клиентов в расширяющейся глобальной экономике. Азербайджан, с его быстрорастущей инфраструктурой и активной торговлей, предоставляет множество возможностей для развития логистических услуг", - сказал он.

По его словам, вступление на азербайджанский рынок позволит AsstrA углубить свои корни в регионе и обеспечить наилучшее обслуживание клиентов.

"Мы стремимся к постоянному расширению нашего географического присутствия и обеспечению максимальной удовлетворенности наших клиентов. Вступление на рынок Азербайджана - это естественное развитие наших возможностей и ответ на потребности наших клиентов. Этот шаг подтверждает стратегическое видение компании AsstrA и ее намерение продолжать предоставлять высококачественные логистические решения в новых регионах мира", - добавил Сысолятин.

Отметим, что компания намерена войти в топ-10 логистических провайдеров в Европе по объему оборота.

Напомним, что грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане в январе-августе 2023 года составили 148,2 миллиона тонн, что на 6,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Пассажироперевозки в Азербайджане в отчетный период превысили 1,189 миллиарда человек, что на 16 процентов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.