Назван объем перевозок флагманского судна-парома "Азербайджан" ASCO

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) назвало объем перевозок за три года использования флагманского судна-парома "Азербайджан" типа Ro-Pax.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ASCO, за три года с момента ввода в эксплуатацию судна-парома типа RoPax "Азербайджан", построенного на Бакинском судостроительном заводе, оно перевезло 1 154 вагонов, 16 907 грузовых автомобилей, 3 432 легковых автомобиля и 17 333 пассажиров.

Длина судна составляет 154,5 метра, ширина - 17,7 метра.

Отметим, что флотилия ASCO состоит из 52 судов разного типа и является самой большой на Каспии.

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