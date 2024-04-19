Наблюдается тенденция по росту грузоперевозок между Азербайджаном и Кыргызстаном - министр

БАКУ /Trend/ - В последние годы наблюдается тенденция по увеличению объема грузоперевозок между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также по направлению "Восток-Запад".

Как сообщает Trend со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сказал в преддверии визита Президента Кыргызстана в Азербайджан министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев.

Он добавил, что с масштабным коридором "Восток-Запад" (это проект TRACECA, а его костяк - Средний коридор) может быть связан и южный транспортный коридор внутри региона Центральной Азии (ЦА).

"Этот внутренний южный транспортный коридор будет поддерживать региональное развитие Центральной Азии и позволит увеличить перетоки грузов не только в ЦА, но и в соседние государства, в частности в Азербайджан", - сказал министр.

Отметим, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-25 апреля совершит визит в Азербайджан.

Напомним, что международная программа TRACECA реализуется с 1993 года.