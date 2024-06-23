Туркменистан активно участвует в многочисленных программах IMO (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан активно участвует в многочисленных программах Международной морской организации (IMO), сообщил эксклюзивно Trend источник в организации.

"За последние пять лет Туркменистан принял участие, по меньшей мере, в семи программах IMO, охватывающих такие области, как загрязнение нефтью, безопасность моряков, управление балластными водами, безопасность рыболовства и выполнение конвенций IMO", - сказал источник.

Представитель организации отметил, что государственные органы Туркменистана получают техническую помощь от IMO.

"Соответствующие государственные органы Туркменистана получают техническую помощь от IMO в рамках специальной региональной программы поддержки морского развития Содружества Независимых Государств (СНГ) и региона Восточной Европы с начала 1990-х годов", - добавил источник.

В то же время было отмечено, что многие мероприятия, проводимые при поддержке IMO в целях содействия развитию морского транспорта в Туркменистане, проводились в тесном партнерстве с ЕС и различными международными организациями.

"Некоторые из этих мероприятий были проведены в тесном партнерстве с ЕС, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программой по охране окружающей среды Каспийского моря, а также Региональной инициативой по обеспечению готовности к ликвидации разливов нефти (Каспийское море - Черное море - Центральная Евразия) (OSPRI)", - сказал источник.

Отметим, что Международная морская организация (IMO) является специализированным учреждением ООН, занимающимся регулированием международного судоходства, основной задачей которого является разработка и утверждение международных стандартов и правил в области безопасности на море, защиты морской среды и предотвращения загрязнения моря, а также регулирование вопросов, связанных с эффективностью перевозок и правами моряков.

IMO также координирует и поддерживает сотрудничество между государствами-членами в этих областях и проводит исследования и подготовку кадров, для повышения безопасности и экологической устойчивости морского транспорта.

Напомним, что в начале февраля IMO одобрила присоединение Туркменистана к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом. Эта конвенция вступила в силу для Туркменистана 23 апреля этого года.