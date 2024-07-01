Болгария признает важную роль Среднего коридора для грузоперевозок ЕС-Азия - посол

БАКУ /Trend/ - Болгария проявляет интерес к Транскаспийскому международному транспортному коридору (ТМТМ, или Средний коридор), признавая его важную роль в обеспечении цепочки поставок грузов из Азии в ЕС и обратно.

Об этом, как передает Trend, сказал посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов по итогам шестого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Болгарии и Азербайджана 1 июля в Баку.

"Сфера транспорта интересна для нас в сотрудничестве с Азербайджаном, причем речь идет о сотрудничестве на море, в воздухе и на земле. Болгария находится в географически выгодном местоположении между Европой и Азией, как и Азербайджан, и поэтому понимает важность развития Среднего коридора", - отметил посол.

В частности, по ТМТМ важны поставки нефтеналивной продукции из стран региона Каспия в еврозону.

В целом, по мнению посла Болгарии в Азербайджане, между странами есть много возможностей для расширения сотрудничества, в частности развития кооперации в ненефтяной сфере.

Отметим, что ТМТМ реализуется с 2014 года, но последние два года страны ЕС и Азии уделяют ему пристальное внимание в связи с новыми геополитическими реалиями.

В 2023 году по ТМТМ прошло 2,7 млн тонн грузов, планы на 2024 год - более 4,2 млн тонн.