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Россия планирует развивать круизные маршруты с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном

Транспорт Материалы 9 декабря 2024 13:09 (UTC +04:00)
Россия планирует развивать круизные маршруты с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном
Фото: Искусственный интеллект

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта России планирует модернизировать портовую инфраструктуру Махачкалы и Дербента для развития международных круизных маршрутов с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство.

"Необходимо модернизировать и развивать портовую инфраструктуру для приема круизных судов в портах Махачкала и Дербент. Также здесь есть возможность для развития международных маршрутов - с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном. Для этого предстоит создать в портах пункты пропуска через госграницу, а также подписать межправсоглашения. Для этого предстоит создать в портах пункты пропуска через госграницу, а также подписать межправсоглашения", - говорится в информации.

Отмечается, что новое круизное судно впервые выйдет в воды Каспийского моря уже в следующем году.

Комбинированный маршрут свяжет морские порты Махачкала и Астрахань с речными городами Ростов-на–Дону и Волгоград. Совмещенный круиз обеспечит новые возможности для роста турпотока в Прикаспийском регионе, а также простимулирует рост круизов в низовьях Волги.

Кроме того, в 2025-2026 годах запланирован ввод в эксплуатацию трех круизных лайнеров проекта "Карелия" класса "река-море", строящихся на нижегородском заводе.

"Суда будут использоваться на совмещенных маршрутах по внутренним водным путям, в Каспийском, Черном, Азовском и Белом морях", - отмечается в информации.

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