Самолет AZAL, вылетевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - Капитан авиалайнера J2-8717 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Минеральные Воды, принял решение вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев сразу после взлета, передает в пятницу Trend со ссылкой на AZAL.

Как сообщается, решение было принято после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Самолет успешно приземлился в Баку в 10:13 по местному времени.

Информация о дальнейших рейсах в Россию будет предоставлена в ближайшее время.

12:31

БАКУ/Trend/ - Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), вылетевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку. Как сообщает в пятницу Trend, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.