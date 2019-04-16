Кыргызстан в 2018 году посетили порядка 3 млн. туристов

В 2018 году в Кыргызстан из разных стран приехали 6 млн. 950 тыс. человек. Об этом передает Trend со ссылкой на kabar.kg

Он отметил, что, по данным Нацстаткома, в ушедшем году Кыргызстан посетили 1,4 млн. туристов.

«Но если подсчитывать по международным стандартам по подсчету посещаемости туристами, то порядка половины посетивших страну – это туристы. Мы можем сказать, что нашу страну посетили порядка 3 млн. человек. В 2018 году увеличился и экспорт туризма», - сообщил он.

Директор департамента туризма рассказал, что на сегодня уже разработана пятилетняя программа. В частности речь идет о продвижении страны и разработки маркетинга.

«Мы на этот раз сделаем акцент на три продукта: озеро Иссык-Куль, эко-туризм и зимний туризм. Внутри этих направлений есть субпродукты. Мы хотим разработать хорошие маршруты, проводить концерты и спортивные мероприятия на Иссык-Куле», - добавил он.

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