В Бишкеке обсудили оказание профессиональной помощи пострадавшим от гендерного насилия

26 апреля 2019 09:56 (UTC+04:00)

В Бишкеке состоялся круглый стол «Pro bono и другие виды бизнес-поддержки соцгрупп в Кыргызстане: практики и вектор развития». В мероприятии приняли участие 53 представителя бизнес-компаний, бизнес-ассоциаций и благотворительных фондов, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Основной целью круглого стола было обсуждение практик и направлений развития видов поддержки, которое оказывает и может оказать бизнес пострадавшим от гендерного насилия. Обсуждение показало, что распространенными видами поддержки являются корпоративное волонтерство, спонсорство, а модель рro bono только набирает популярность в Кыргызстане.

Интерес участников вызвал опыт Казахстана по вовлечению частного сектора в поддержку женщин, пострадавших от насилия. Представитель Ассоциации Horeca Club Кымбат Асанова рассказала о возможностях сектора в вопросах поддержки женщин

В ходе круглого стола 19 участников подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с ОФ «Центр исследования демократических процессов» и АЮЛ «Ассоциация кризисных центров» с целью объединения усилий для поиска путей и формирования эффективных механизмов по оказанию комплексной помощи пострадавшим от гендерного насилия.

Участники круглого стола договорились о создании онлайн-платформы для координации и обмена опытом.

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