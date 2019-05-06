В Бишкеке мужчина спрыгнул с 8 этажа, утверждая, что человек в доме заставляет его совершить самоубийство

В Бишкеке на улице Исанова 5 мая мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе МЧС, в 8:35 диспетчеру Службы спасения г.Бишкек поступила информация о том, что мужчина хочет спрыгнуть с 8 этажа.

Спасатели прибыли на место в 8:45, где по прибытии спасателей мужчина сидел на подоконнике 8 этажа. На месте находились сотрудники милиции, которые сказали, со слов мужчины, что внутри квартиры находятся люди, которые угрожают ему, в связи с этим они запретили спасателям вскрыть дверь до прибытия оперативной группы милиции, так как вскрытие двери представляет угрозу для сотрудников, находящихся на месте.

При беседе спасателя с мужчиной, последний говорил, что не собирается прыгать, но его заставляет человек, находящийся внутри квартиры.

Проведение спасательных работ с крыши здания не представилось возможным, так как не было доступа на чердак, а сама кровля не позволяла проводить спасательные работы.

В целях эвакуации мужчины с использованием лестницы командиром группы на место был вызван АКП-50 (автоподъемник коленчатый пожарный), но был возвращен с пути следования, так как мужчина уже выпрыгнул из окна.

Не дожидаясь прибытия оперативной группы, сотрудниками милиции и службы спасения было принято экстренное решение о вскрытии двери, но при вскрытии двери в 9.25 мужчина уже выпрыгнул из окна, а внутри квартиры никого не было.

Личность погибшего устанавливается сотрудниками милиции. Спасатели находились там около 45-ти минут.

«Понимаем обеспокоенность и недопонимание относительно данной ситуации, выражаем соболезнования родственникам погибшего», - сообщили в МЧС.

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