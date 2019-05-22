Главы МИД Кыргызстана и Индии обсудили вопросы углубления сотрудничества

В рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС накануне состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова и Индии Сушмы Сварадж, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Айдарбеков поздравил собеседницу с успешным завершением масштабной многоэтапной избирательной кампании в Парламент Индии, сообщили в пресс-службе МИД КР.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили подробно предстоящий официальный визит премьер-министра Индии в КР, а также его участие в заседании Совета Глав государств ШОС. При этом особый акцент сделан на проводимой сторонами работе по подготовке к подписанию соглашений и меморандумов, а также проведению мероприятий, приуроченных к визиту премьер-министра Индии в КР.

Стороны выразили надежду на дальнейшее углубление отношений дружбы и сотрудничества между Кыргызстана и Индия во благо народов двух стран.

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