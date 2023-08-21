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Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы демаркации госграницы

Центральная Азия Материалы 21 августа 2023 23:47 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы демаркации госграницы

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В городе Чолпон-Ата состоялась встреча рабочих групп, включающих представителей правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана, в рамках совместной кыргызско-узбекской демаркационной комиссии, передает Trend.

На встрече стороны обсудили важные аспекты связанные с демаркацией государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном. Особое внимание уделено подготовительным работам, необходимым для создания специальной (общей) геодезической сети, которая будет использоваться в ходе проведения демаркационных мероприятий.

В процессе переговоров была установлена дружественная и взаимопонимающая атмосфера. По их результатам был подписан соответствующий протокол, фиксирующий достигнутые договоренности.

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