ЕБРР направит 200 млн евро на развитие молодежного бизнеса в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил программу под названием "Молодежь в бизнесе" в Центральной Азии и Монголии, передает Trend.

Программа нацелена на развитие молодежного предпринимательства в регионе, где до трети населения моложе 35 лет.

В течение семи лет, программа будет ориентирована на поддержку микро-, малых и средних предприятий, возглавляемых молодыми предпринимателями. ЕБРР предоставит 200 миллионов евро для последующего кредитования и привлечет до 20 партнерских финансовых институтов в регионе.

Участники программы получат также обучение, консультации и участие в тематических мероприятиях. Инвестиции ЕБРР будут дополнены пакетом до 30 миллионов евро в виде грантов и льготного софинансирования для поддержки инклюзивного кредитования и молодежного предпринимательства. Программа получает поддержку от Правительства Казахстана, Фонда содействия малому бизнесу и Европейского Союза. Эта инициатива призвана поддержать сектор ММСП, который играет важную роль в занятости и ВВП Центральной Азии.