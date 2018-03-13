Казахстанская промышленность выросла на 5,6 процента

БАКУ /Trend/ - Объем промышленного производства в Казахстане в январе-феврале 2018 года увеличился на 5,6 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчётный период производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличилось на 5,5 процента, в обрабатывающей промышленности - на 6,1 процента. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушного кондиционирования выросло на 5,7 процента. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов показатель снизился на 2,2 процента.

Добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд в январе-феврале 2018 также увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возросло производство продуктов питания, напитков, резиновых и пластмассовых изделий, продукции химической, фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом сократилась добыча угля и лигнита, снизилось производство табачных изделий.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.