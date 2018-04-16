Телевидению и радио Казахстана дадут один день на отдых

Казахстан на 14 часов приостановит вещание радио и телевидения из-за профилактических работ, - сообщает сайт АО "Казтелерадио".

"18 апреля в Казахстане приостановят работу радио и телеканалы. Планово-профилактические работы продлятся с 03:00 до 17:00 по времени Астаны", - сообщили в компании, передает Sputnik Казахстан.

Спутниковое и эфирное телерадиовещание проводится в связи с планово-профилактическими работами с пропаданием телевизионного и радио сигнала.

Напомним, АО "Казтелерадио" - национальный оператор телерадиовещания страны, который осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов посредством спутникового и эфирного телерадиовещания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.